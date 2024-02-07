Днепропетровщина: в Павлограде из-за ракетного удара рф травмирована женщина
В результате российских ракетных обстрелов Павлограда и ударов беспилотников в Никопольском районе по меньшей мере три человека получили ранения, повреждены несколько домов и объектов инфраструктуры.
Суд отложил рассмотрение апелляции по избранию меры пресечения Лиеву по ходатайству прокурора
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение об отказе в избрании меры пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву на 12 февраля.
Не успеваем восстанавливать, снова обстрел и снова обесточивание - директор ДТЭК о ситуации в прифронтовых регионах
Несмотря на постоянные обстрелы, которые затрудняют восстановление, ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения в регионах вдоль линии соприкосновения.
В оккупированном Донецке более 30 украинских военнопленных приговорили к колонии строгого режима
россияне приговорили более 30 украинских военнослужащих к длительным срокам заключения от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.
Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела
Видео с нагрудных камер украинской полиции показало последствия российского ракетного обстрела Николаева, в результате которого были ранены 6 человек и повреждены около 20 жилых домов.
рф, вероятно, использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву - Defense Express
россия якобы использовала свою гиперзвуковую ракету "Циркон" во время ракетной атаки на Киев 7 февраля, сообщает Defense Express. Однако данная информация пока официально не подтверждена.
В январе в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова - ИМИ
ИМИ зафиксировал 23 случая нарушений свободы слова в Украине в январе 2024 года, из них 17 - со стороны Украины и 6 - со стороны России.
Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф
В результате утренней российской атаки в Киевской области три человека получили ранения, также были повреждены 58 домов, 6 квартир, культурный центр, школа, почтовое отделение и 12 автомобилей.
Визит путина в Турцию отложили - росСМИ
Запланированный на 12 февраля визит путина в Турцию был отложен. Впрочем, в кремле информацию не подтверждают, потому что якобы дата визита не была определена.
Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении
Должностных лиц одного из городских советов Днепропетровской области подозревают в растрате 5,4 млн грн, предназначенных для закупки модульных укрытий для школ.