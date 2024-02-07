Днепропетровщина: в Павлограде из-за ракетного удара рф травмирована женщина

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  64186 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  103531 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  141139 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  196677 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  219366 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  213839 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  242360 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249831 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  206304 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189087 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Днепропетровщина: в Павлограде из-за ракетного удара рф травмирована женщина

В результате российских ракетных обстрелов Павлограда и ударов беспилотников в Никопольском районе по меньшей мере три человека получили ранения, повреждены несколько домов и объектов инфраструктуры.

Война •   •  13522 просмотра
Днепропетровщина: в Павлограде из-за ракетного удара рф травмирована женщина

Суд отложил рассмотрение апелляции по избранию меры пресечения Лиеву по ходатайству прокурора

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение об отказе в избрании меры пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву на 12 февраля.

Политика •   •  12619 просмотра
Суд отложил рассмотрение апелляции по избранию меры пресечения Лиеву по ходатайству прокурора

Не успеваем восстанавливать, снова обстрел и снова обесточивание - директор ДТЭК о ситуации в прифронтовых регионах

Несмотря на постоянные обстрелы, которые затрудняют восстановление, ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения в регионах вдоль линии соприкосновения.

Война •   •  13023 просмотра
Не успеваем восстанавливать, снова обстрел и снова обесточивание - директор ДТЭК о ситуации в прифронтовых регионах

В оккупированном Донецке более 30 украинских военнопленных приговорили к колонии строгого режима

россияне приговорили более 30 украинских военнослужащих к длительным срокам заключения от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Война •   •  13222 просмотра
В оккупированном Донецке более 30 украинских военнопленных приговорили к колонии строгого режима

Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела

Видео с нагрудных камер украинской полиции показало последствия российского ракетного обстрела Николаева, в результате которого были ранены 6 человек и повреждены около 20 жилых домов.

Война •   •  15259 просмотра
Последствия атаки на Николаев: полиция обнародовала видео с нагрудных камер патрульных, которые прибыли первыми на место обстрела

рф, вероятно, использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву - Defense Express

россия якобы использовала свою гиперзвуковую ракету "Циркон" во время ракетной атаки на Киев 7 февраля, сообщает Defense Express. Однако данная информация пока официально не подтверждена.

Война •   •  18168 просмотра
рф, вероятно, использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву - Defense Express

В январе в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова - ИМИ

ИМИ зафиксировал 23 случая нарушений свободы слова в Украине в январе 2024 года, из них 17 - со стороны Украины и 6 - со стороны России.

Общество •   •  16794 просмотра
В январе в Украине зафиксировали 23 случая нарушений свободы слова - ИМИ

Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф

В результате утренней российской атаки в Киевской области три человека получили ранения, также были повреждены 58 домов, 6 квартир, культурный центр, школа, почтовое отделение и 12 автомобилей.

Война •   •  16211 просмотра
Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф

Визит путина в Турцию отложили - росСМИ

Запланированный на 12 февраля визит путина в Турцию был отложен. Впрочем, в кремле информацию не подтверждают, потому что якобы дата визита не была определена.

Новости Мира •   •  14999 просмотра
Визит путина в Турцию отложили - росСМИ

Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении

Должностных лиц одного из городских советов Днепропетровской области подозревают в растрате 5,4 млн грн, предназначенных для закупки модульных укрытий для школ.

Криминал и ЧП •   •  15555 просмотра
Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении