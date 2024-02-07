Днепропетровщина: в Павлограде из-за ракетного удара рф травмирована женщина

Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду, и атаковали дронами Никопольский район Днепропетровской области. Из-за этих атак по меньшей мере три человека были ранены. О ситуации в регионе отчитался председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

По уточненной информации, из-за утреннего ракетного удара по Павлограду ранен человек. Это 30-летняя женщина. Взрывной волной выбило окна в трех домах - двух- и пятиэтажках. - сообщил Лысак.

Детали

По данным Лысака с самого утра оккупанты атаковали Никопольский район. В частности, захватчики запустили 5 дронов-камикадзе по Марганецкой громаде. Покровская сельская была под артобстрелом. Из-за чего там пострадали два человека.

В целом, по подсчетам председателя ОГА в районе повреждены три частных дома и два хозяйственных сооружения. А еще - автомобиль, газопровод и линия электропередач.

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