На Дніпропетровщині ворожий безпілотник атакував авто: двоє людей поранені
Київ • УНН
Ворожий безпілотник вдарив в автомобіль у Дніпропетровській області України, поранивши 60-річну жінку та 38-річного чоловіка.
Ворожий дрон поцілив в автомобіль на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті атаки постраждали двоє людей, передає УНН.
"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто. Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує", - повідомив голова ОВА.
Лисак наголосив, що ворог знущається над мирними і це не зійде йому з рук.
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