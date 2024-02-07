На Дніпропетровщині ворожий безпілотник атакував авто: двоє людей поранені

Ворожий дрон поцілив в автомобіль на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті атаки постраждали двоє людей, передає УНН.

"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто. Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує", - повідомив голова ОВА.

Лисак наголосив, що ворог знущається над мирними і це не зійде йому з рук.

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