Атака безпілотників на Дніпропетровщину: у Новомосковську знищено майже всю комунальну техніку міста
Київ • УНН
Російські війська знищили майже всю комунальну техніку в українському місті Новомосковськ під час нічної атаки безпілотників.
Окупаційні війська рф вночі вдарили по Новомосковську на Дніпропетровщині. В результаті обстрілу знищена майже вся комунальна техніка міста. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Лисак пояснив, що російські безпілотними побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Тепер комунальникам фактично нічим прибирати вулиці чи розчищати сніг.
Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид…
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Також він розповів, що вранці на Павлоградщині українська ППО збила одну російську ракету. Проте є "прильоти" по інфраструктурному об’єкту. Попередньо жертв чи постраждалих немає.
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Внаслідок масованої повітряної атаки росії 7 лютого одна людина загинула і десятки отримали поранення в 6 областях України, пошкоджено будівлі, газові мережі та комунікації.
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