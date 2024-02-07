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Атака безпілотників на Дніпропетровщину: у Новомосковську знищено майже всю комунальну техніку міста

Атака безпілотників на Дніпропетровщину: у Новомосковську знищено майже всю комунальну техніку міста

Київ • УНН

 • 43011 перегляди

Російські війська знищили майже всю комунальну техніку в українському місті Новомосковськ під час нічної атаки безпілотників.

Окупаційні війська рф вночі вдарили по Новомосковську на Дніпропетровщині. В результаті обстрілу знищена майже вся комунальна техніка міста. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

Лисак пояснив, що російські безпілотними побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Тепер комунальникам фактично нічим прибирати вулиці чи розчищати сніг.

Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид… 

- розповів очільник Дніпропетровської ОВА.

Доповнення

Також він розповів, що вранці на Павлоградщині українська ППО збила одну російську ракету. Проте є "прильоти" по інфраструктурному об’єкту. Попередньо жертв чи постраждалих немає.

Нагадаємо

Внаслідок масованої повітряної атаки росії 7 лютого одна людина загинула і десятки отримали поранення в 6 областях України, пошкоджено будівлі, газові мережі та комунікації.

У небі над Україною знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА - Залужний 07.02.24, 10:07 • 28239 переглядiв

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