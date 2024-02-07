Атака беспилотников на Днепропетровщину: в Новомосковске уничтожена почти вся коммунальная техника города

Оккупационные войска рф ночью ударили по Новомосковску на Днепропетровщине. В результате обстрела уничтожена почти вся коммунальная техника города. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Лысак объяснил, что российские беспилотными побили предприятие, которое занимается благоустройством города. Теперь коммунальщикам фактически нечем убирать улицы или расчищать снег.

Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Тракторы, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал... - рассказал глава Днепропетровской ОГА.

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Также он рассказал, что утром на Павлоградщине украинская ПВО сбила одну российскую ракету. Однако есть "прилеты" по инфраструктурному объекту. Предварительно жертв или пострадавших нет.

Напомним

В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.

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