Атака беспилотников на Днепропетровщину: в Новомосковске уничтожена почти вся коммунальная техника города
российские войска уничтожили почти всю коммунальную технику в украинском городе Новомосковск во время ночной атаки беспилотников.
Минобороны усиливает контроль за качеством питания: вдвое увеличено количество групп для проверок
Министерство обороны Украины удвоит количество рабочих групп для усиления проверок качества пищевых продуктов и соблюдения стандартов в 2024 году.
Боррель выступил в Раде после массированной атаки рф на Украину
Боррель выступил перед украинским парламентом после массированной ракетной атаки россии на Украину.
Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый
Российские военные утром обстреляли село Токаревка Херсонской области, в результате чего 62-летний мужчина получил взрывную травму.
Скорректировала смертельный удар по Покровскому району: задержана российская агентка
Служба безопасности Украины задержала информатора российской военной разведки, который корректировал огонь противника, в результате которого погибли 6 мирных жителей, в том числе дети, во время ракетного удара по жилому кварталу в Покровском районе Донецкой области.
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
С начала российского вторжения в Офис Омбудсмена поступило более 3 500 обращений от украинских военнослужащих.
россияне ударили авиабомбами по Сумской области: 1 человек ранен, 6 домов повреждены
Российские авиаудары повредили 6 домов и ранили 1 человека в Сумской области.
В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА
Три человека погибли и 16 получили ранения в результате российского ракетного удара по Киеву.
В Хмельницкой области обезвредили две воздушные цели врага во время утренней атаки рф - ОВА
Украинские силы противовоздушной обороны нейтрализовали две вражеские воздушные цели во время утренней атаки в Хмельницкой области.
Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для энергосистемы, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Утренняя ракетная атака россии вызвала отключение электроэнергии в Киеве и Харькове, повредив местные электросети, в то время как национальная энергосистема Украины оставалась стабильной и дефицита электроэнергии не предвиделось.