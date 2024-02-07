Одна людина загинула, десятки постраждалих, руйнування споруд та комунікацій: МВС повідомляє про наслідки російської атаки
Київ • УНН
Внаслідок масованої повітряної атаки росії 7 лютого одна людина загинула і десятки отримали поранення в 6 областях України, пошкоджено будівлі, газові мережі та комунікації.
Унаслідок масованої повітряної атаки росії по території України 7 лютого, одна людина загинула та десятки постраждали у 6 регіонах України. Підтверджується пошкодження щонайменше 30 приватних будинків, а також 18-поверхового будинку у Києві. Також постраждали господарчі споруди та газова мережа.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
Деталі
Станом на 10 годину ранку повідомляються про наслідки масованої російської атаки у 6 регіонах України:
Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.
Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.
Зазначається, що на Дніпропетровщині та Львівщині, згідно з попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.
Нагадаємо
У Голосіївському районі Києва є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Припускають, що під завалами можуть бути загиблі.
Також повідомлялось про пожежу у будівля СТО, загоряння автомобілів та пошкодження комунікацій у Києві.
УНН повідомляв, що 11 людей постраждали в результаті ранкового ракетного обстрілу в Києві.
Наслідки ракетної атаки рф на Київщину показали в Офісі Генпрокурора07.02.24, 09:55 • 28106 переглядiв