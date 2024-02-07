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Одна людина загинула, десятки постраждалих, руйнування споруд та комунікацій: МВС повідомляє про наслідки російської атаки

Одна людина загинула, десятки постраждалих, руйнування споруд та комунікацій: МВС повідомляє про наслідки російської атаки

Київ • УНН

 • 30516 перегляди

Внаслідок масованої повітряної атаки росії 7 лютого одна людина загинула і десятки отримали поранення в 6 областях України, пошкоджено будівлі, газові мережі та комунікації.

Унаслідок масованої повітряної атаки росії по території України 7 лютого, одна людина загинула та десятки постраждали у 6 регіонах України. Підтверджується пошкодження щонайменше 30 приватних будинків, а також 18-поверхового будинку у Києві. Також постраждали господарчі споруди та газова мережа.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Станом на 10 годину ранку повідомляються про наслідки масованої російської атаки у 6 регіонах України:

Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.

Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.

Зазначається, що на Дніпропетровщині та Львівщині, згідно з попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.

Нагадаємо

У Голосіївському районі Києва є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Припускають, що під завалами можуть бути загиблі.

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Також повідомлялось про пожежу у будівля СТО, загоряння автомобілів та пошкодження комунікацій у Києві.

УНН повідомляв, що 11 людей постраждали в результаті ранкового ракетного обстрілу в Києві.

Наслідки ракетної атаки рф на Київщину показали в Офісі Генпрокурора07.02.24, 09:55 • 28106 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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