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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки

Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки

Киев • УНН

 • 30512 просмотра

В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.

В результате массированной воздушной атаки России по территории Украины 7 февраля, один человек погиб и десятки пострадали в 6 регионах Украины. Подтверждается повреждение по меньшей мере 30 частных домов, а также 18-этажного дома в Киеве. Также пострадали хозяйственные постройки и газовая сеть.

Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

По состоянию на 10 часов утра сообщаются о последствиях массированной российской атаки в 6 регионах Украины:

Николаев: в результате ракетной атаки оккупантов погиб 1 человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС, привлечены психологи.

Харьковская область: около 6 утра враг ударил по областному центру. 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек. Спасатели обследуют территорию.

Отмечается, что на Днепропетровщине и Львовщине, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Киевская область: в Бучанском и Фастовском районах повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, без пострадавших.

Напомним

В Голосеевском районе Киева есть разрушения в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Предполагают, что под завалами могут быть погибшие.

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Также сообщалось о пожаре в здании СТО, возгорании автомобилей и повреждении коммуникаций в Киеве.

УНН сообщал, что 11 человек пострадали в результате утреннего ракетного обстрела в Киеве.

Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора07.02.2024, 09:55 • 28099 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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