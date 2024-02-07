Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки
Киев • УНН
В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.
В результате массированной воздушной атаки России по территории Украины 7 февраля, один человек погиб и десятки пострадали в 6 регионах Украины. Подтверждается повреждение по меньшей мере 30 частных домов, а также 18-этажного дома в Киеве. Также пострадали хозяйственные постройки и газовая сеть.
Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
По состоянию на 10 часов утра сообщаются о последствиях массированной российской атаки в 6 регионах Украины:
Николаев: в результате ракетной атаки оккупантов погиб 1 человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС, привлечены психологи.
Харьковская область: около 6 утра враг ударил по областному центру. 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек. Спасатели обследуют территорию.
Отмечается, что на Днепропетровщине и Львовщине, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Киевская область: в Бучанском и Фастовском районах повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, без пострадавших.
Напомним
В Голосеевском районе Киева есть разрушения в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Предполагают, что под завалами могут быть погибшие.
Также сообщалось о пожаре в здании СТО, возгорании автомобилей и повреждении коммуникаций в Киеве.
УНН сообщал, что 11 человек пострадали в результате утреннего ракетного обстрела в Киеве.
Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора07.02.2024, 09:55 • 28099 просмотров