Уже 11 пострадавших из-за атаки рф на Киев - КГВА

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180223 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196787 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  173153 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169224 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268698 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355220 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Новости по теме

Уже 11 пострадавших из-за атаки рф на Киев - КГВА

11 человек пострадали в результате утреннего ракетного обстрела в Киеве.

Война •   •  12094 просмотра
Уже 11 пострадавших из-за атаки рф на Киев - КГВА

В Голосеевском районе Киева под завалами вероятно есть погибшие - МВД

Массированный ракетный обстрел Киева повредил объекты в двух районах, а в 18-этажном доме, где сейчас тушат пожар, под завалами могут быть погибшие.

Война •   •  21057 просмотра
В Голосеевском районе Киева под завалами вероятно есть погибшие - МВД

Атака рф на Киевщину: известно о двух пострадавших, попаданий не зафиксировано - КОВА

Российские ракеты атаковали Киевскую область, обломки упали на 8 населенных пунктов, два человека получили легкие ранения, но прямых попаданий в жилые дома или объекты критической инфраструктуры не было.

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Атака рф на Киевщину: известно о двух пострадавших, попаданий не зафиксировано - КОВА

Харьков обстреляли пятью ракетами С-300, есть трое пострадавших - прокуратура

Трое сотрудников пострадавших предприятий Харькова получили ранения, когда пять ракет С-300, выпущенных россией утром, ударили по городу.

Война •   •  20426 просмотра
Харьков обстреляли пятью ракетами С-300, есть трое пострадавших - прокуратура

Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел утро в убежище в Киеве во время своего визита из-за ракетного обстрела украинской столицы.

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Из-за атаки рф Верховный представитель ЕС Боррель встретил утро в Киеве в укрытии

Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф

Посол США в Киеве высказалась в поддержку предоставления большей помощи Украине в сфере безопасности после того, как россия осуществила очередную ракетную атаку.

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Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф

Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго

Утром российские атаки оставили без света почти 20 тысяч домов в Киеве, тысячу - в Харькове и более 220 - в Николаеве из-за повреждений от обстрелов.

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Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго

Атака рф на Львовскую область: в ОВА сообщили о попадании в промышленный объект в Дрогобыче, одна ракета сбита

В промышленный объект в Дрогобыче (Украина) попала ракета, частично разрушив здание и вызвав пожар на площади 300 кв. м., а еще одна ракета была сбита в Стрыйском районе, жертв не было.

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Атака рф на Львовскую область: в ОВА сообщили о попадании в промышленный объект в Дрогобыче, одна ракета сбита

Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия

Мужчина умер в Николаеве после ранений, полученных в результате российских обстрелов, которые повредили около 20 жилых домов, а также газовые и водопроводные сети в городе.

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Атака рф на Николаев: в ГСЧС показали последствия

Украинская ПВО сбила примерно два десятка ракет над Киевом - КМВА

Украинская противовоздушная оборона сбила около двух десятков российских крылатых ракет над Киевом, в результате чего один человек получил ранения и была повреждена энергетическая инфраструктура.

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Украинская ПВО сбила примерно два десятка ракет над Киевом - КМВА