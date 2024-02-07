Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора
Киев • УНН
Двое гражданских получили ранения в результате падения осколков вражеских ракет, выпущенных российскими войсками, в двух районах Киевской области.
Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий ракетной атаки на Киевскую область, где в результате повреждены жилые дома, транспортные средства и ранены два человека, передает УНН.
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 7 февраля 2024 года военные страны-агрессора совершили ракетную атаку на Киевскую область.
"По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В двух районах Киевщины обломки вражеских ракет попали в частные и многоквартирные дома. Также повреждены хозяйственные постройки и транспортные средства", - информирует ОГП.
На местах событий работают прокуроры, следователи, эксперты и работники ГСЧС.
Дополнение
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате вражеской атаки рф зафиксировано падение обломков в 8 населенных пунктах Киевской области. Два человека получили незначительные травмы. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.
Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора
Двое гражданских получили ранения в результате падения осколков вражеских ракет, выпущенных российскими войсками, в двух районах Киевской области.
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