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Атака рф на Київщину: відомо про двох постраждалих, влучань не зафіксовано - КОВА

Атака рф на Київщину: відомо про двох постраждалих, влучань не зафіксовано - КОВА

Київ • УНН

 • 32352 перегляди

Російські ракети атакували Київську область, уламки впали на 8 населених пунктів, двоє людей отримали легкі поранення, але прямих влучень у житлові будинки чи об'єкти критичної інфраструктури не було.

Внаслідок ворожої атаки рф зафіксовано падіння уламків у 8 населених пунктах Київської області. Дві людини отримали незначні травми. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує УНН

Деталі

"Ворог в черговий раз масовано атакував Київську область ракетами. Дякуємо нашим силам ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - написав Кравченко у Facebook. 

За його словами, падіння уламків фіксуються у 8 населених пунктах у 2 районах області. 

За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога

- вказав начальник КОВА.

Також повідомляється про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. 

"В 2 багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах", - вказав начальник КОВА. 

Кількість постраждалих через атаку рф на Київ збільшилась до дев'яти: серед них - вагітна 07.02.24, 09:18 • 33361 перегляд

Тетяна Краєвська

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