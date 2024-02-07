Атака рф на Київщину: відомо про двох постраждалих, влучань не зафіксовано - КОВА
Київ • УНН
Російські ракети атакували Київську область, уламки впали на 8 населених пунктів, двоє людей отримали легкі поранення, але прямих влучень у житлові будинки чи об'єкти критичної інфраструктури не було.
Внаслідок ворожої атаки рф зафіксовано падіння уламків у 8 населених пунктах Київської області. Дві людини отримали незначні травми. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує УНН.
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"Ворог в черговий раз масовано атакував Київську область ракетами. Дякуємо нашим силам ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - написав Кравченко у Facebook.
За його словами, падіння уламків фіксуються у 8 населених пунктах у 2 районах області.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога
Також повідомляється про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері.
"В 2 багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах", - вказав начальник КОВА.
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