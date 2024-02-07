Атака рф на Киевщину: известно о двух пострадавших, попаданий не зафиксировано - КОВА

Вследствие вражеской атаки рф зафиксировано падение обломков в 8 населенных пунктах Киевской области. Два человека получили незначительные травмы. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует УНН.

Детали

"Враг в очередной раз массированно атаковал Киевскую область ракетами. Спасибо нашим силам ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падение обломков фиксируются в 8 населенных пунктах в 2 районах области.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Незначительные травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь - указал начальник КОВА.

Также сообщается о повреждении обломками вражеских ракет 14 частных домов, хозяйственных построек, заборов, нескольких легковых авто. В одном из учебных заведений частично выбиты окна и посечены двери.

"В 2 многоквартирных домах фиксируют обломки в квартирах", - указал начальник КОВА.

Количество пострадавших из-за атаки рф на Киев увеличилось до девяти: среди них - беременная