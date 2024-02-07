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Атака рф на Киевщину: известно о двух пострадавших, попаданий не зафиксировано - КОВА

Атака рф на Киевщину: известно о двух пострадавших, попаданий не зафиксировано - КОВА

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 07:46  •  19740 просмотра

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Российские ракеты атаковали Киевскую область, обломки упали на 8 населенных пунктов, два человека получили легкие ранения, но прямых попаданий в жилые дома или объекты критической инфраструктуры не было.

Вследствие вражеской атаки рф зафиксировано падение обломков в 8 населенных пунктах Киевской области. Два человека получили незначительные травмы. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует УНН

Детали

"Враг в очередной раз массированно атаковал Киевскую область ракетами. Спасибо нашим силам ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", - написал Кравченко в Facebook. 

По его словам, падение обломков фиксируются в 8 населенных пунктах в 2 районах области. 

По предварительной информации, есть пострадавшие. Незначительные травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь

- указал начальник КОВА.

Также сообщается о повреждении обломками вражеских ракет 14 частных домов, хозяйственных построек, заборов, нескольких легковых авто. В одном из учебных заведений частично выбиты окна и посечены двери. 

"В 2 многоквартирных домах фиксируют обломки в квартирах", - указал начальник КОВА. 

Количество пострадавших из-за атаки рф на Киев увеличилось до девяти: среди них - беременная07 февраль 2024, 07:18 • 24958 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
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