Наслідки ракетної атаки рф на Київщину показали в Офісі Генпрокурора
Київ • УНН
Двоє цивільних отримали поранення внаслідок падіння осколків ворожих ракет, випущених російськими військами, у двох районах Київської області.
Офіс Генерального прокурора опублікував фото наслідків ракетної атаки на Київську область, де в результаті пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та поранено двох людей, передає УНН.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 7 лютого 2024 року військові країни-агресора здійснили ракетну атаку на Київщину.
"За попередньою інформацією, постраждало двоє мирних жителів. В двох районах Київщини уламки ворожих ракет поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено господарські споруди і транспортні засоби", - інформує ОГП.
На місцях подій працюють прокурори, слідчі, експерти та працівники ДСНС.
Доповнення
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки рф зафіксовано падіння уламків у 8 населених пунктах Київської області. Дві людини отримали незначні травми. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.