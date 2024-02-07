Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении
Киев • УНН
Должностных лиц одного из городских советов Днепропетровской области подозревают в растрате 5,4 млн грн, предназначенных для закупки модульных укрытий для школ.
Прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику на Днепропетровщине в хищении 5,4 млн гривен на закупке модульных укрытий для школьников.
Об этом пишет УНН с ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику. Им инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и служебный подлог (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)
Прокуратура установила, что подозреваемая, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, разработала план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений одной из общин на Днепропетровщине. К "схеме" она привлекла знакомого, который подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.
Закупленные укрытия превышали рыночную цену, не соответствовали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. Несмотря на это, должностное лицо внесло недостоверные сведения в акты приема-передачи и подписало их.
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Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.
Напомним,
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Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении
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