Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику на Днепропетровщине в хищении 5,4 млн гривен на закупке модульных укрытий для школьников.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику. Им инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и служебный подлог (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что подозреваемая, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, разработала план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений одной из общин на Днепропетровщине. К "схеме" она привлекла знакомого, который подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.

Закупленные укрытия превышали рыночную цену, не соответствовали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. Несмотря на это, должностное лицо внесло недостоверные сведения в акты приема-передачи и подписало их.

Действия подозреваемых привели к существенным убыткам территориальной общине - более 5,4 млн гривен - добавляют в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Напомним,

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