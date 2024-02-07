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Розікрали 5,4 млн гривень на закупівлі укриттів на Дніпропетровщині: чиновниці повідомили про підозру

Розікрали 5,4 млн гривень на закупівлі укриттів на Дніпропетровщині: чиновниці повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 24863 перегляди

Посадовців однієї з міських рад Дніпропетровської області підозрюють у розтраті 5,4 млн грн, призначених для закупівлі модульних укриттів для шкіл.

Прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільнику на Дніпропетровщині у розкраданні 5,4 млн гривень на закупівлі модульних укриттів для школярів.

Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру виконувачу обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільнику. Їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та службове підроблення (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)

- йдеться в повідомленні. 

Прокуратура встановила, що підозрювана, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, розробила план заволодіння бюджетними коштами на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти однієї із громад на Дніпропетровщині. До "схеми" вона залучила знайомого, який підшукав підконтрольне ТОВ, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері.

Закуплені укриття перевищували ринкову ціну, не відповідали вимогам ДСТУ та були недоукомплектовані. Попри це, службова особа внесла недостовірні відомості до актів приймання-передачі та підписала їх.

 Дії підозрюваних призвели до суттєвих збитків територіальній громаді – понад 5,4 млн гривень

- додають в прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Нагадаємо

На Одещині затримано співробітника військкомату та правоохоронця, які торгували "білими квитками". 

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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