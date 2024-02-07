На Одещині затримано співробітника ТЦК та поліцейського, які за 7 тис. доларів продавали "білі квитки" для ухилення від військової служби
Київ • УНН
В Одеській області затримали працівника військкомату та правоохоронця, які за 7 тис. доларів продавали фальшиві медичні довідки для ухилення від військової служби.
На Одещині затримано співробітника військкомату та правоохоронця, які торгували "білими квитками". Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає УНН.
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Зазначається, що через свого знайомого правоохоронця він запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Він запропонував йому оформити непридатність або за станом здоров'я, або одружитися з жінкою з інвалідністю.
5 лютого 2024 року співробітника з ТЦК та його посередника-правоохоронця затримали під час одержання 7 тис. доларів США за "послугу".
Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання запобіжного заходу. Санкція статті 368, ч. 3 КК України, яка буде їм інкримінована, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Також працівники ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористатись послугою та посадовців, причетних до оборудки.
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