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В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы

В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 12:12  •  19294 просмотра

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В Одесской области задержали работника военкомата и правоохранителя, которые за 7 тыс. долларов продавали фальшивые медицинские справки для уклонения от военной службы.

В Одесской области задержаны сотрудник военкомата и правоохранитель, которые торговали "белыми билетами". Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает УНН.

Работники ГБР разоблачили сотрудника Раздельнянского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, который за 7 тыс. долларов США обещал помочь уклонисту

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что через своего знакомого правоохранителя он предложил военнообязанному мужчине организовать выдачу документов о непригодности к службе. Он предложил ему оформить непригодность или по состоянию здоровья, или жениться на женщине с инвалидностью.

5 февраля 2024 года сотрудника из ТЦК и его посредника-правоохранителя задержали во время получения 7 тыс. долларов США за "услугу".

Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и избрании меры пресечения. Санкция статьи 368, ч. 3 УК Украины, которая будет им инкриминирована, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также работники ГБР устанавливают круг лиц, которые могли воспользоваться услугой и должностных лиц, причастных к сделке.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований (Украина)
odessaОдесса
На Одещині затримано співробітника ТЦК та поліцейського, які за 7 тис. доларів продавали "білі квитки" для ухилення від військової служби
TCC employee and police officer detained in Odesa region for selling "white tickets" for military service evasion for $7,000
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