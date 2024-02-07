В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы
Киев • УНН
В Одесской области задержали работника военкомата и правоохранителя, которые за 7 тыс. долларов продавали фальшивые медицинские справки для уклонения от военной службы.
В Одесской области задержаны сотрудник военкомата и правоохранитель, которые торговали "белыми билетами". Об этом сообщает Государственное Бюро расследований, передает УНН.
Работники ГБР разоблачили сотрудника Раздельнянского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, который за 7 тыс. долларов США обещал помочь уклонисту
Детали
Отмечается, что через своего знакомого правоохранителя он предложил военнообязанному мужчине организовать выдачу документов о непригодности к службе. Он предложил ему оформить непригодность или по состоянию здоровья, или жениться на женщине с инвалидностью.
5 февраля 2024 года сотрудника из ТЦК и его посредника-правоохранителя задержали во время получения 7 тыс. долларов США за "услугу".
Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и избрании меры пресечения. Санкция статьи 368, ч. 3 УК Украины, которая будет им инкриминирована, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Также работники ГБР устанавливают круг лиц, которые могли воспользоваться услугой и должностных лиц, причастных к сделке.
Предлагали сбежать в ЕС на основании поддельных документов: заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации31 январь 2024, 15:21 • 19449 просмотров
В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы
В Одесской области задержали работника военкомата и правоохранителя, которые за 7 тыс. долларов продавали фальшивые медицинские справки для уклонения от военной службы.
Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных
Парламент принял законопроект, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет, а не утилизировать их.
"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку
Премьер-министр Украины и глава дипломатии ЕС обсудили предоставление Украине военной поддержки, включая 1 миллион боеприпасов до конца года, а также усиление санкций против России и конфискацию российских активов.
Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"
Министерство обороны отозвало свой иск к Государственной аудиторской службе относительно закупки яиц по 17 гривен после того, как министром обороны стал Рустем Умеров.
В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА
56-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела вблизи поселка Молодежное Херсонской области.
Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, имплементацию мирной формулы, гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискацию российских активов.
Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу
На юге россии строят новую основу базу для наемников ЧВК "вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус росгвардии.
Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы
Украина обсудила с Польшей вопрос недопущения возобновления польскими перевозчиками блокады общей границы.
Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись
Стая из 13 косаток, оказавшаяся в ловушке под дрейфующими льдами у берегов Японии, вероятно, смогла спастись после того, как плотные льдины расшатались.
Для военных - бесплатно: в Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей"
В Виннице открылся центр лечения боли и реабилитации "Прометей", который оказывает бесплатную помощь украинским военным с помощью современного оборудования и VR-технологий.