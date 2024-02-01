Дніпропетровщину вночі армія рф атакувала двічі, обійшлося без жертв
Київ • УНН
Російські війська вночі випустили близько десятка снарядів, били з артилерії по селах Нікопольського району Дніпропетровської області, обійшлося без жертв.
По Нікопольщині у Дніпропетровській області вночі російські війська випустили з десяток снарядів, били з артилерії, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Уночі – дві атаки на Нікопольський район. З десяток снарядів поцілили по селах Мирівської та Марганецької громад. Працювала ворожа артилерія. На щастя, загиблих та постраждалих немає
Близько опівночі, з його слів, обстріли стихли. Й далі по всій території Дніпропетровщини було тихо.
росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранена 47-річна жінка, є руйнування31.01.24, 18:58 • 30771 перегляд