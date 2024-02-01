Дніпропетровщину вночі армія рф атакувала двічі, обійшлося без жертв

По Нікопольщині у Дніпропетровській області вночі російські війська випустили з десяток снарядів, били з артилерії, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Уночі – дві атаки на Нікопольський район. З десяток снарядів поцілили по селах Мирівської та Марганецької громад. Працювала ворожа артилерія. На щастя, загиблих та постраждалих немає - написав Лисак у соцмережах.

Близько опівночі, з його слів, обстріли стихли. Й далі по всій території Дніпропетровщини було тихо.

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