Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв
Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.
По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых
За минувшие сутки российские войска 41 раз обстреляли Херсонскую область, с применением артиллерии, ракет, танков, беспилотников и авиации, ранив шесть человек.
россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами
Российские войска атаковали 27 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 169 ударов с помощью 58 беспилотников, но без жертв.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 386 тысяч
По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 386 000 потерь, в том числе потеряли 6 322 танка.
В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении двух беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 1 февраля, в Харьковской области.
Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ
Иностранные инвесторы шестой месяц подряд продают китайские акции, что является "самой сильной" и "самой длинной" тенденцией с 2014 года. Только в январе инвесторы продали чистых акций на материковом Китае на сумму $2 млрд.
За сутки авиационные удары под авиаударами оказались почти три десятка населенных пунктов: ситуация на фронте
За минувшие сутки враг совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф
Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь выразил поддержку россии в украинском вопросе во время своих первых переговоров с министром обороны россии Сергеем Шойгу.
Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля
Латвийские фермеры проведут масштабные акции протеста, начиная с 5 февраля, в регионах по всей Латвии, чтобы привлечь внимание к болезненным вопросам в сельском хозяйстве и потребовать от правительства их решения.
1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений
Сегодня, первого февраля, все поклонники приключенческой литературы могут присоединиться к празднованию Дня Робинзона Крузо - одного из самых любимых литературных героев детства. Роман английского писателя Даниэля Дефо "Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо" впервые был опубликован в 1719 году.