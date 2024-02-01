Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв

По Никопольщине в Днепропетровской области ночью российские войска выпустили с десяток снарядов, били из артиллерии, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью - две атаки на Никопольский район. С десяток снарядов попали по селам Мировской и Марганецкой громад. Работала вражеская артиллерия. К счастью, погибших и пострадавших нет - написал Лысак в соцсетях.

Около полуночи, по его словам, обстрелы стихли. И дальше по всей территории Днепропетровской области было тихо.

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