Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Марганцю, де були травмовані двоє людей
Київ • УНН
Генеральна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом атаки російського безпілотника на Марганець Нікопольського району, в результаті якої було поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та автомобіль.
За фактом обстрілу Марганця, що в Нікопольському районі правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наслідки атаки по Дніпропетровщині показали у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.
За даними слідства, 6 лютого 2024 року військові рф завдали удару безпілотним літальним апаратом по м. Марганець Нікопольського району. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано жінку та чоловіка.
Деталі
У пресслужбі відомства додали, що через атаку у місті також пошкоджені приватні будинки й автомобіль.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У Дніпровському районі "відмінусували" ворожу ракету - ОВА06.02.24, 16:57 • 21028 переглядiв
Додатково
Раніше УНН писав, що двоє людей зазнали поранення внаслідок ворожої атаки дроном по Марганцю Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.