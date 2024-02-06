Армія рф вдарила "шахедом" по Марганцю на Дніпропетровщині: двоє людей поранені
Київ • УНН
Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки російського безпілотника-камікадзе на Марганець у Дніпропетровській області.
Двоє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки дроном по Марганцю Дніпропетровської області. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Двоє людей поранені у Марганці. Такі наслідки чергової атаки на місто. Ворог вгатив дроном-камікадзе
З його слів, 50-річна постраждала жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – в лікарні у стані середньої тяжкості.
Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки та авто.
росіяни випустили з десяток снарядів по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та газопровід05.02.24, 18:51 • 33977 переглядiв