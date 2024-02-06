Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены
Два человека получили ранения в результате атаки российского беспилотника-камикадзе на Марганец в Днепропетровской области.
Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба
Глава МИД заявил, что Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов.
С начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя треть черноморского флота рф - СтратКом
С начала российского вторжения в Украину Силы обороны вывели из строя 24 российских корабля, 1 подводную лодку, что вывело из строя более трети Черноморского флота россии, согласно украинским военным отчетам.
Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее на Черкасщине. Вот почему это важно
Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее в Черкасской области
россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации
российские пропагандисты активно распространяют фейковые сообщения о том, что "Ощадбанк" блокирует карты за неявку по повестке, но в банке это опровергают.
В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.
Вице-премьер-министр объявил, что приложение "Дія" не планирует выдавать повестки или проводить выборы, а в феврале откроет свой код для большей прозрачности.
Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак
Вице-премьер-министр Украины объявил о планах запустить онлайн-сервис бракосочетания через приложение "Дія", который позволит парам жениться дистанционно с помощью видеосвязи.
В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые
Двое неизвестных открыли огонь возле Дворца правосудия в Стамбуле, ранив шесть человек, среди которых трое полицейских и трое гражданских.
На трассе Киев-Чоп начали ремонт
Начался ремонт международной трассы Киев-Чоп: в Ровенской области ликвидируют ямочность.
Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка
Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.