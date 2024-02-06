Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  78692 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  133590 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  151323 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  142618 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  151691 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  258033 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  347039 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  332369 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  291122 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282461 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены

Два человека получили ранения в результате атаки российского беспилотника-камикадзе на Марганец в Днепропетровской области.

Война •   •  13157 просмотра
Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены

Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба

Глава МИД заявил, что Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов.

Война •   •  13024 просмотра
Украина ожидает от ЕС скорейшего увеличения поставок артиллерийских снарядов - Кулеба

С начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя треть черноморского флота рф - СтратКом

С начала российского вторжения в Украину Силы обороны вывели из строя 24 российских корабля, 1 подводную лодку, что вывело из строя более трети Черноморского флота россии, согласно украинским военным отчетам.

Война •   •  18465 просмотра
С начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя треть черноморского флота рф - СтратКом

Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее на Черкасщине. Вот почему это важно

Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее в Черкасской области

Культура •   •  18550 просмотра
Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее на Черкасщине. Вот почему это важно

россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

российские пропагандисты активно распространяют фейковые сообщения о том, что "Ощадбанк" блокирует карты за неявку по повестке, но в банке это опровергают.

Общество •   •  19534 просмотра
россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Вице-премьер-министр объявил, что приложение "Дія" не планирует выдавать повестки или проводить выборы, а в феврале откроет свой код для большей прозрачности.

Политика •   •  16774 просмотра
В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак

Вице-премьер-министр Украины объявил о планах запустить онлайн-сервис бракосочетания через приложение "Дія", который позволит парам жениться дистанционно с помощью видеосвязи.

Общество •   •  16938 просмотра
Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак

В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

Двое неизвестных открыли огонь возле Дворца правосудия в Стамбуле, ранив шесть человек, среди которых трое полицейских и трое гражданских.

Новости Мира •   •  14331 просмотра
В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

На трассе Киев-Чоп начали ремонт

Начался ремонт международной трассы Киев-Чоп: в Ровенской области ликвидируют ямочность.

Экономика •   •  17268 просмотра
На трассе Киев-Чоп начали ремонт

Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.

Война •   •  16867 просмотра
Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка