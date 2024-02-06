Армия рф ударила "шахедом" по Марганцу на Днепропетровщине: два человека ранены

Два человека получили ранения в результате вражеской атаки дроном по Марганцу Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Два человека ранены в Марганце. Таковы последствия очередной атаки на город. Враг ударил дроном-камикадзе - написал Лысак в Telegram.

С его слов, 50-летняя пострадавшая женщина будет лечиться дома. Мужчина 63 лет - в больнице в состоянии средней тяжести.

В результате атаки повреждены 4 частных дома и авто.

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