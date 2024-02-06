У Дніпровському районі "відмінусували" ворожу ракету - ОВА

У небі над Дніпровським районом знищили ворожу ракету, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Мінус ракета. Ворожу повітряну ціль знищили в небі над Дніпровським районом. Дякую, оборонці! - написав Лисак у Telegram.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету у напрямку Дніпра.