В Днепровском районе "отминусовали" вражескую ракету - ОВА

На пути к нулевым выбросам: в ЕС начались дебаты о климатических целях 2040 года

Европейская комиссия рекомендует сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, чтобы достичь цели о климатической нейтральности к 2050 году.