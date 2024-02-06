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В Днепровском районе "отминусовали" вражескую ракету - ОВА

В Днепровском районе "отминусовали" вражескую ракету - ОВА

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 14:57  •  11215 просмотра

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Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету над Днепром.

В небе над Днепровским районом уничтожили вражескую ракету, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Минус ракета. Вражескую воздушную цель уничтожили в небе над Днепровским районом. Спасибо, защитники!

- написал Лысак в Telegram.

Напомним

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
telegramТелеграмма
У Дніпровському районі "відмінусували" ворожу ракету - ОВА
RMA: minus enemy missile in Dniprovskyi district
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