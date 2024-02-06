В Днепровском районе "отминусовали" вражескую ракету - ОВА
Киев • УНН
Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету над Днепром.
В небе над Днепровским районом уничтожили вражескую ракету, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Минус ракета. Вражескую воздушную цель уничтожили в небе над Днепровским районом. Спасибо, защитники!
Напомним
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра.
В Днепровском районе "отминусовали" вражескую ракету - ОВА
Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету над Днепром.
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