Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Марганцу, где были травмированы два человека

По факту обстрела Марганца, что в Никопольском районе правоохранители возбудили уголовное производство. Последствия атаки по Днепропетровщине показали в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, 6 февраля 2024 года военные рф нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по г. Марганец Никопольского района. В результате вражеского обстрела травмированы женщина и мужчина. - говорится в сообщении.

Детали

В пресс-службе ведомства добавили, что из-за атаки в городе также повреждены частные дома и автомобиль.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Ранее УНН писал, что два человека получили ранения в результате вражеской атаки дроном по Марганцу Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.