Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Марганцу, где были травмированы два человека
Генеральная прокуратура начала уголовное расследование по факту атаки российского беспилотника на Марганец Никопольского района, в результате которой были ранены два человека, повреждены жилые дома и автомобиль.
На Черниговщине из-за поднятия уровня воды в реке разрушена часть дороги - Чаус
Из-за поднятия уровня воды в реке Муравля разрушена часть дороги возле села Семаки Черниговского района, обустраивается временный объезд.
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине предлагается создать отдельный род войск под названием "Силы беспилотных систем" для управления беспилотными летательными аппаратами.
После исторического турнира теннисистка Ястремская вернулась в Одессу: Кипер рассказал о встрече с "гордостью" страны
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, чтобы обсудить развитие тенниса в регионе после того, как она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Сближение Украины и НАТО продолжается: заместитель министра обороны Павлюк провел встречу с международными партнерами
Первый заместитель министра обороны Украины провел онлайн-встречу с международными партнерами, чтобы обсудить совершенствование структуры военного управления Украины и внедрение евроатлантических принципов и практик, а также координацию ответов на будущие угрозы безопасности.
В подвале столичной многоэтажки киевлянин обнаружил артиллерийский снаряд
Киевлянин обнаружил взрывное устройство - вероятно артиллерийский снаряд - в подвале жилого дома в Соломенском районе столицы.
Харьковщина: прокуроры показали последствия обстрелов в Песчаном и Глушковке
В результате российского обстрела гражданских районов в Купянском районе была ранена 71-летняя женщина и повреждены несколько домов.
Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана
Заместители городского головы Винницы задекларировали миллионные сбережения, многочисленные объекты недвижимости и высокие зарплаты, самая высокая из которых - почти 800 тыс. грн в год - у Сергея Тимощука.
В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов
НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах об изменениях в процедуры банкротства и либерализации рынка земли.
Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками
Министр иностранных дел Украины заявил, что любые изменения в украинском правительстве или военном руководстве не повлияют на отношения с западными союзниками, поскольку они уважают полномочия президента назначать чиновников.