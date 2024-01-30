росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та ракетами: одна людина поранена, є руйнування
Київ • УНН
За минулу добу російські війська більше десятка разів атакували Дніпропетровську область України, використовуючи безпілотники, артилерію та ракети, пошкодивши десятки будівель та транспортних засобів.
За добу окупаційні війська рф більше десятка разів атакували Дніпропетровщину дронами, артилерію та навіть влучили ракетою у житловий будинок. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
Вдень росіяни влучили ракетою по Синельниківському району. Там пошкоджені понад три десятки будинків, господарські споруди, гараж та лінія електропередачі
За його словами, в результаті удару по Синельниківському минулось без жертв.
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Натомість у Покровській громаді на Нікопольщині в результаті обстрілів постраждав 65-річний чоловік. В нього осколкові поранення, була надана необхідна медична допомога.
Загалом за сьогодні окупанти здійснили 14 атак по району. Били з артилерії та запустили 10 дронів-камікадзе. Під ударом був Нікополь, Покровська та Марганецька громади
За його словами, пошкоджені дитячий садочок, ліцей, магазин, три з половиною десятки будинків, більше півтора десятка господарських споруд, десяток автівок, лінії електропередачі, газогони та паркани.
Водночас в інших громадах області - без обстрілів.
Доповнення
Окремо Лукашу закликам мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо якщо Повітряні Сили попереджають про небезпеку.
Нагадаємо
Російські війська вночі атакували Криворіжжя Дніпропетровської області за допомогою безпілотників; один безпілотник був збитий, а інший влучив у цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежу.