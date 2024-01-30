россияне атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и ракетами: один человек ранен, есть разрушения

За сутки оккупационные войска рф более десятка раз атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и даже попали ракетой в жилой дом. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Днем россияне попали ракетой по Синельниковскому району. Там повреждены более трех десятков домов, хозяйственные постройки, гараж и линия электропередачи - резюмировал Лукашук.

По его словам, в результате удара по Синельниковскому обошлось без жертв.

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Зато в Покровской громаде на Никопольщине в результате обстрелов пострадал 65-летний мужчина. У него осколочные ранения, была оказана необходимая медицинская помощь.

Всего за сегодня оккупанты совершили 14 атак по району. Били из артиллерии и запустили 10 дронов-камикадзе. Под ударом был Никополь, Покровская и Марганецкая громады - рассказал председатель Днепропетровского областного совета.

По его словам, повреждены детский сад, лицей, магазин, три с половиной десятка домов, более полутора десятка хозяйственных построек, десяток автомобилей, линии электропередачи, газопроводы и заборы.

В то же время в других громадах области - без обстрелов.

Дополнение

Отдельно Лукашу призывам жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно если Воздушные Силы предупреждают об опасности.

Напомним

Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.