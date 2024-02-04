Росіяни вночі обстріляли Нікополь з артилерії
Київ • УНН
Вночі росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, пошкодивши майно, але ніхто не постраждав і не загинув.
У ніч на 4 лютого ворог обстріляв з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник обласної військово адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що поранених та загиблих немає. Фахівці з'ясовують, чи є руйнування.
Також Лисак поінформував, що після знеструмлень 3 лютого енергетики повернули світло до всіх домівок Кривого Рогу та району.
Після вчорашнього перенавантаження мереж вони заживили Кривий Ріг та громади району. Вже опівночі повернули світло до кожної домівки
Нагадаємо
Через атаку безпілотниками на Криворіжжі у ніч на 3 лютого, без електропостачання залишились майже 15 тисяч людей, а також – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43 тисячі абонентів. У місті та прилеглих районах почали застосовувати графіки аварійних відключень.
Через перенавантаження мереж Кривий Ріг знову частково знеструмлений03.02.24, 19:27 • 36126 переглядiв