Россияне ночью обстреляли Никополь из артиллерии

В ночь на 4 февраля враг обстрелял из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Об этом сообщил начальник областной военно администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что раненых и погибших нет. Специалисты выясняют, есть ли разрушения.

Также Лысак сообщил, что после обесточивания 3 февраля энергетики вернули свет во все дома Кривого Рога и района.

После вчерашнего перегрузки сетей они оживили Кривой Рог и громады района. Уже в полночь вернули свет в каждый дом написал Лысак.

Напомним,

Из-за атаки беспилотниками на Криворожье в ночь на 3 февраля, без электроснабжения остались почти 15 тысяч человек, а также - две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. В городе и прилегающих районах начали применять графики аварийных отключений.

Из-за перегрузки сетей Кривой Рог снова частично обесточен