Из-за перегрузки сетей Кривой Рог снова частично обесточен

Кривой Рог частично обесточен из-за перегрузки. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Из-за перегрузки сетей Криворожье снова частично обесточено. Без света некоторые районы Кривого Рога. А также 5 общин. Широковская, Гречаноподовская, Карповская, Новолатовская и Зеленодольская", - сообщил председатель ОГА.

По словам Лысака, энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Заживить дома и предприятия.

"... не паникуем! Наши специалисты самые лучшие. Справимся и с этим", - резюмировал он.

После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики

Напомним,

В Кривом Роге, который ночью подвергся атаке дронов, энергетики ввели графики аварийных отключений.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге после ночной вражеской атаки вернули электроснабжение всем потребителям.