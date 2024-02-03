У Кривому Розі усім знеструмленим після нічної атаки рф повернули світло
Київ • УНН
У Кривому Розі відновлено електропостачання всіх споживачів після нічного обстрілу з боку рф, який призвів до перебоїв з електрикою.
У Кривому Розі після нічної ворожої атаки повернули електропостачання усім споживачам, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Кривий Ріг – зі світлом! Вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака
У Кривому Розі після атаки РФ запровадили графік аварійних відключень електроенергії03.02.24, 08:40 • 29410 переглядiв