В Кривом Роге всем обесточенным после ночной атаки рф вернули свет

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  133419 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  213608 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  230913 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  200442 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  199913 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  184982 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  154501 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  158442 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  172535 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170597 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

В Кривом Роге всем обесточенным после ночной атаки рф вернули свет

В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей после ночного обстрела со стороны рф, который привел к перебоям с электричеством.

Война •   •  12622 просмотра
В Кривом Роге всем обесточенным после ночной атаки рф вернули свет

Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума

На этой неделе фьючерсы на какао выросли до самого высокого уровня за последние 46 лет, достигнув более $5000 за тонну.

Экономика •   •  10681 просмотра
Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума

Украина потопила пятую часть черноморского флота рф - эксперт

Украинские силы обороны потопили 20% черноморского флота россии с начала войны, уничтожив 13 кораблей, включая крейсер "москва", согласно анализу открытых источников.

Война •   •  12768 просмотра
Украина потопила пятую часть черноморского флота рф - эксперт

"Хочешь мира - готовься к войне": глава дипломатии ЕС призвал союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины

Глава дипломатии Европейского Союза призвал союзников увеличить военные расходы на поддержку Украины.

Война •   •  17398 просмотра
"Хочешь мира - готовься к войне": глава дипломатии ЕС призвал союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины

В энгельсе в рф расстреляли командира экипажа Ту-95 - ГУР

По данным украинской разведки, в российском городе энгельс был расстрелян пилот российского стратегического бомбардировщика Ту-95.

Война •   •  14838 просмотра
В энгельсе в рф расстреляли командира экипажа Ту-95 - ГУР

Бой Усика с Фьюри в Саудовской Аравии официально перенесли

Запланированный на 17 февраля в Саудовской Аравии бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри был официально перенесен после того, как Фьюри получил неожиданную травму во время тренировки.

Спорт •   •  11734 просмотра
Бой Усика с Фьюри в Саудовской Аравии официально перенесли

Газопровод в Херсонской громаде был поврежден из-за атаки рф, газоснабжение уже восстановили - ГВА

Газопровод в Херсонской громаде был поврежден российской атакой, но поставки были полностью восстановлены в тот же день.

Война •   •  14592 просмотра
Газопровод в Херсонской громаде был поврежден из-за атаки рф, газоснабжение уже восстановили - ГВА

Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго

Из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу, а на сегодня запланирован экспорт в Молдову, хотя атаки на энергетические объекты вызвали перебои в поставках.

Война •   •  14583 просмотра
Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго

В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА

Электроснабжение большинства домов и объектов критической инфраструктуры в Кривом Роге было восстановлено после ночной атаки беспилотниками, но более 1 300 домов остаются без тепла.

Общество •   •  16437 просмотра
В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА

Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА

Российские удары повредили заполненное зернохранилище в Полтавской области, уничтожив часть хранившегося урожая.

Война •   •  16708 просмотра
Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА