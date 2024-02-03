В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии
Киев • УНН
Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.
В Кривом Роге, который ночью подвергся атаке дронов, энергетики ввели графики аварийных отключений. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов). Через 10 мин. остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью
Он также напомнил, что в городе создано 213 пунктов несокрушимости, где есть электричество, тепло и все необходимое.
В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция03 февраль 2024, 06:32 • 3317 просмотров
В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии
Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.
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