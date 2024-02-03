В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

В Кривом Роге, который ночью подвергся атаке дронов, энергетики ввели графики аварийных отключений. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов). Через 10 мин. остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью написал Вилкул.

Он также напомнил, что в городе создано 213 пунктов несокрушимости, где есть электричество, тепло и все необходимое.

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция