В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

В результате дроновой атаки произошел пожар на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области. По состоянию на 7:30 утра без света оставались 7,5 тысяч абонентов в Кривом Роге, сообщили в ведомстве, передает УНН.

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Отмечается, что в ночь на 3 февраля враг в третий раз нанес удар "шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Из-за обстрелов и падения обломков БпЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители в г. Кривой Рог.

Специалисты "Укрэнерго" начали аварийно-восстановительные работы сразу после окончания воздушной тревоги. Продолжается запитка потребителей.

В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго