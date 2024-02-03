У Кривому Розі через ворожу атаку загорілася підстанція
Київ • УНН
Через удар безпілотника, який пошкодив обладнання на підстанції "Укренерго" та двох повітряних лініях електропередач у Кривому Розі, близько 7 500 абонентів залишилися без електроенергії.
Внаслідок дронової атаки сталася пожежа на одній із підстанцій НЕК "Укренерго" на Дніпропетровщині. Станом на 7:30 ранку без світла залишалися 7,5 тисяч абонентів у Кривому Розі, повідомили у відомстві, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 3 лютого ворог втрете завдав удару "шахедами" по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Через обстріли та падіння обломків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії. Були знеструмлені побутові та промислові споживачі в м. Кривий Ріг.
Фахівці "Укренерго" почали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги. Триває заживлення споживачів.
У Кривому Розі без світла люди та підприємства: росіяни влучили у підстанцію Укренерго02.02.24, 06:40 • 120333 перегляди