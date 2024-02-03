У Кривому Розі після атаки РФ запровадили графік аварійних відключень електроенергії
Київ • УНН
Енергетики у Кривому Розі запровадили графіки аварійних відключень електроенергії після того, як вночі місто було атаковане російськими безпілотниками.
У Кривому Розі, який уночі зазнав атаки дронів, енергетики запровадили графіки аварійних відключень. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Через 10 хв. зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком
Він також нагадав, що в місті створено 213 пунктів незламності, де є електрика, тепло і все необхідне.
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