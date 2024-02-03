После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о работах, и по защите объектов энергетики после очередных ударов рф и отключения света в Кривом Роге, передает УНН.

"Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. Днепропетровская область, в частности Кривой Рог, - энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям. Отправили главу Укрэнерго в регион, все необходимые специалисты и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и по работам, и по защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех привлеченных работников", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым - это значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя.

"Я благодарю всех, кто это осознает", - резюмировал Глава государства.

Напомним,

В Кривом Роге, который ночью подвергся атаке дронов, энергетики ввели графики аварийных отключений.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге после ночной вражеской атаки вернули электроснабжение всем потребителям.