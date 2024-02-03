После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил Президенту Зеленскому о восстановительных работах и защите энергетических объектов после того, как российские удары вызвали отключение электроэнергии в Кривом Роге.
Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024
Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024. Певица уже имеет двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.
Чтобы Украина могла наносить поражения россии: Зеленский объяснил, почему важно сохранять консолидацию свободного мира
Зеленский отметил важность сохранения международного единства против россии, чтобы помочь Украине нанести поражение и закончить войну, которую начала москва.
Колонну из 10 военных грузовиков заметили в оккупированном Крыму
Колонна из 10 российских военных грузовиков двигалась из Старого Крыма в Грушевки в оккупированном Крыму, сообщает Крымский ветер.
Суточная норма артиллерийских снарядов у россиян снизилась вдвое - Евлаш
За минувшие сутки украинские военные отбили 11 российских атак на Лиманско-Купянском направлении и уничтожили 100 российских военнослужащих и 48 единиц военной техники на Бахмутском направлении, поскольку бои вдоль линии разграничения продолжаются.
россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры
Российские войска обстреляли село Качкаровка в Херсонской области, повредив десятки домов, объекты критической инфраструктуры и попав в школу.
В направлении Павлограда движется ракета - Воздушные силы
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали ракету, выпущенную в сторону Павлограда Днепропетровской области после того. Ранее взрывы прогремели в Криворожском район - работала ПВО.
Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев
Президент Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры 15 Героям Украины и 15 семьям погибших воинов, которым присвоено звание Героя Украины посмертно.
Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении
18-летний парень устроил драку и избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос, его личность была установлена и сообщено о подозрении в хулиганстве.
Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге
Силы обороны максимально используют все имеющиеся боеприпасы, чтобы победить врага, в то время как целей больше, чем боеприпасов.