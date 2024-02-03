Після ударів рф та відключень у Кривому Розі: Шмигаль доповів Зеленському щодо захисту об’єктів енергетики
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів Президенту Зеленському про відновлювальні роботи та захист енергетичних об'єктів після того, як російські удари спричинили відключення електроенергії у Кривому Розі.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів Президенту України Володимиру Зеленському щодо робіт, і щодо захисту об’єктів енергетики після чергових ударів рф та відключення світла у Кривому Розі, передає УНН.
"Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відправили голову Укренерго в регіон, усі необхідні фахівці та ресурси. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об’єктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім залученим працівникам", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
За його словам, бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати й захистити себе.
"Я дякую всім, хто це усвідомлює", - резюмував Глава держави.
Нагадаємо
У Кривому Розі, який уночі зазнав атаки дронів, енергетики запровадили графіки аварійних відключень.
Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі після нічної ворожої атаки повернули електропостачання усім споживачам.