Через перенавантаження мереж Кривий Ріг знову частково знеструмлений
Київ • УНН
Через перевантаження електромереж деякі райони Кривого Рогу та 5 населених пунктів залишилися без світла. Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Заживити домівки та підприємства.
Кривий Ріг частково знеструмлений через перенавантаження. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Через перенавантаження мереж Криворіжжя знову частково знеструмлене. Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад. Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська", - повідомив голова ОВА.
За словами Лисака, енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Заживити домівки та підприємства.
"... не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", - резюмував він.
Після ударів рф та відключень у Кривому Розі: Шмигаль доповів Зеленському щодо захисту об’єктів енергетики03.02.24, 19:09 • 32510 переглядiв
Нагадаємо
У Кривому Розі, який уночі зазнав атаки дронів, енергетики запровадили графіки аварійних відключень.
Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі після нічної ворожої атаки повернули електропостачання усім споживачам.