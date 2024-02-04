Дніпропетровщина: армійці рф вночі вгатили з артилерії по Нікополю

Російські військові вночі обстріляли Нікополь. Били з важкої артилерії. Про це повідомив очліьник Дніпрпоетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними минулось без людських втрат, передає УНН.

Вкотре росіяни скерували зброю на Нікополь. Вдарили по місту з важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих. Щодо руйнувань – фахівці з'ясовують, обстежують територію.

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Голова обласної військової адміністрації також повідомив, що після вчорашнього перенавантаження мереж енергетикам вдалось заживити Кривий Ріг та громади району. Світло мешканцям повернули вже опівночі.

Водночас голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що через пошкодження мережі ймовірні аварійні відключення.

Енергетики зробили все можливе для стабілізації системи, але аварійні відключення поки що можливі, треба до них ставитися з розумінням. Раніше відключені котельні також запитані від електромереж, продовжується прогрів теплоносія. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт - працюють.