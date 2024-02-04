Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю

Российские военные ночью обстреляли Никополь. Били из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил очлиьник Днепрпоетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным обошлось без человеческих потерь, передает УНН.

В очередной раз россияне направили оружие на Никополь. Ударили по городу из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без пострадавших. Относительно разрушений - специалисты выясняют, обследуют территорию. - рассказал Лысак.

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Председатель областной военной администрации также сообщил, что после вчерашнего перегрузки сетей энергетикам удалось запитать Кривой Рог и громады района. Свет жителям вернули уже в полночь.

В то же время председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что из-за повреждения сети вероятны аварийные отключения.

Энергетики сделали все возможное для стабилизации системы, но аварийные отключения пока возможны, надо к ним относиться с пониманием. Ранее отключенные котельные также запитаны от электросетей, продолжается прогрев теплоносителя. Все службы города, больницы, социальные учреждения, коммунальный транспорт - работают. - написал Вилкул.

Напомним

Накануне из-за перегрузки электросетей, возникшей в результате вражеских обстрелов, некоторые районы Кривого Рога и 5 громад остались без света.