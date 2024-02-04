Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю
Киев • УНН
Ночью российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв. Кроме того, в Кривом Розу вернули свет.
Российские военные ночью обстреляли Никополь. Били из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил очлиьник Днепрпоетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным обошлось без человеческих потерь, передает УНН.
В очередной раз россияне направили оружие на Никополь. Ударили по городу из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без пострадавших. Относительно разрушений - специалисты выясняют, обследуют территорию.
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Председатель областной военной администрации также сообщил, что после вчерашнего перегрузки сетей энергетикам удалось запитать Кривой Рог и громады района. Свет жителям вернули уже в полночь.
В то же время председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что из-за повреждения сети вероятны аварийные отключения.
Энергетики сделали все возможное для стабилизации системы, но аварийные отключения пока возможны, надо к ним относиться с пониманием. Ранее отключенные котельные также запитаны от электросетей, продолжается прогрев теплоносителя. Все службы города, больницы, социальные учреждения, коммунальный транспорт - работают.
Напомним
Накануне из-за перегрузки электросетей, возникшей в результате вражеских обстрелов, некоторые районы Кривого Рога и 5 громад остались без света.
Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю
Ночью российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв. Кроме того, в Кривом Розу вернули свет.
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