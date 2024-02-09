Дефіциту електрики немає, у короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС - Міненерго
Київ • УНН
Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується.Три енергоблоки та корпус ТЕС були виведені з експлуатації для проведення короткострокових ремонтів.
Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. У короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС, водночас після аварійних ремонтів до роботи повернуто 3 одиниці генеруючого обладнання. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються,
Деталі
Зазначається, що після тривалого ремонту до мережі під'єднано блок ТЕЦ. Він додасть до енергосистеми 250 МВт додаткової потужності.У короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС, водночас після аварійних ремонтів до роботи повернуто 3 одиниці генеруючого обладнання. У резерві сім блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби.
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВУ
Києві повністю відновлено теплопостачання після обстрілу 7 лютого.Внаслідок бойових дій пошкоджено розподільні газопроводи у Куп’янському районі на Харківщині. Без газопостачання залишилось понад 20 абонентів.
У м. Нікополь через обстріли ушкоджено розподільний газопровід, є відключені споживачі.
СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
ІМПОРТ/ ЕКСПОРТ
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 7896 МВт-год. Також передбачається експорт – 1318 МВт-год (до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови).
Україна через профіцит знову передавала надлишки електроенергії Польщі - Міненерго05.02.24, 10:04 • 40745 переглядiв