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Дефіциту електрики немає, у короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС - Міненерго

Дефіциту електрики немає, у короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС - Міненерго

Київ • УНН

 • 24496 перегляди

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується.Три енергоблоки та корпус ТЕС були виведені з експлуатації для проведення короткострокових ремонтів.

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. У короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС, водночас після аварійних ремонтів до роботи повернуто 3 одиниці генеруючого обладнання. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що після тривалого ремонту до мережі під'єднано блок ТЕЦ. Він додасть до енергосистеми 250 МВт додаткової потужності.У короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС, водночас після аварійних ремонтів до роботи повернуто 3 одиниці генеруючого обладнання. У резерві сім блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВУ

Києві повністю відновлено теплопостачання після обстрілу 7 лютого.Внаслідок бойових дій пошкоджено розподільні газопроводи у Куп’янському районі на Харківщині. Без газопостачання залишилось понад 20 абонентів.

У м. Нікополь через обстріли ушкоджено розподільний газопровід, є відключені споживачі.

СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

ІМПОРТ/ ЕКСПОРТ

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 7896 МВт-год. Також передбачається експорт – 1318 МВт-год (до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови).

Україна через профіцит знову передавала надлишки електроенергії Польщі - Міненерго05.02.24, 10:04 • 40745 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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