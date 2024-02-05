Україна через профіцит знову передавала надлишки електроенергії Польщі - Міненерго

Через профіцит електроенергії в енергосистемі України 4 лютого надлишки передавалися до енергосистеми Польщі, на поточну добу планується експорт електроенергії до Молдови. З технічних причин відключилось обладнання на підстанції у Дніпропетровській області, внаслідок чого без світла частково були жителі Кривого Рогу. Про це повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Учора вдень в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. На запит оператора системи передачі надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 13:00 до 16:00) сумарною величиною постачання 300 МВт*год. - йдеться у повідомленні Міненерго.

Також повідомляється, що після аварійних ремонтів до енергосистеми підключено 4 блоки і корпус ТЕС. У резерві 10 одиниць генеруючого обладнання, які буде задіяно у разі потреби, вказали у відомстві.

Відключення світла

Як повідомляються, з технічних причин відключилось обладнання на підстанції у Дніпропетровській області, внаслідок чого знеструмились підстанції, які живлять побутових споживачі та місцеву промисловість у Кривому Розі. Протягом пів години всіх абонентів заживлено за основною схемою, повідомили у відомстві.

"Система збалансована. Застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається", - наголосили в Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 4914 МВ*год, також передбачається експорт - 230 МВ*год, вказали у Міненерго.

Доповнення

3 лютого УНН також повідомляв, що через профіцит електроенергії в Україні було здійснено експорт електроенергії до Польщі.