Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 4 февраля излишки передавались в энергосистему Польши, на текущие сутки планируется экспорт электроэнергии в Молдову. По техническим причинам отключилось оборудование на подстанции в Днепропетровской области, в результате чего без света частично были жители Кривого Рога. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. На запрос оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши (с 13:00 до 16:00) суммарной величиной поставки 300 МВт*ч. - говорится в сообщении Минэнерго.

Также сообщается, что после аварийных ремонтов к энергосистеме подключены 4 блока и корпус ТЭС. В резерве 10 единиц генерирующего оборудования, которые будут задействованы в случае необходимости, указали в ведомстве.

Отключение света

Как сообщаются, по техническим причинам отключилось оборудование на подстанции в Днепропетровской области, в результате чего обесточились подстанции, которые питают бытовых потребителей и местную промышленность в Кривом Роге. В течение получаса всех абонентов запитали по основной схеме, сообщили в ведомстве.

"Система сбалансирована. Применение стабилизационных графиков отключений не предвидится", - отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4914 МВ*ч, также предполагается экспорт - 230 МВ*ч, указали в Минэнерго.

Дополнение

3 февраля УНН также сообщал, что из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу.