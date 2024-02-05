Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  43561 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  199102 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  309759 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  306016 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  270267 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  267712 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  224086 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  175053 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  170661 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  182025 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 08:04  •  18503 просмотра

Read in English

Из-за избытка электроэнергии в энергосистеме Украины часть ее экспортировалась в Польшу, а также планируется экспорт в Молдову.

Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 4 февраля излишки передавались в энергосистему Польши, на текущие сутки планируется экспорт электроэнергии в Молдову. По техническим причинам отключилось оборудование на подстанции в Днепропетровской области, в результате чего без света частично были жители Кривого Рога. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. На запрос оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши (с 13:00 до 16:00) суммарной величиной поставки 300 МВт*ч. 

- говорится в сообщении Минэнерго.

Также сообщается, что после аварийных ремонтов к энергосистеме подключены 4 блока и корпус ТЭС. В резерве 10 единиц генерирующего оборудования, которые будут задействованы в случае необходимости, указали в ведомстве. 

Отключение света 

Как сообщаются, по техническим причинам отключилось оборудование на подстанции в Днепропетровской области, в результате чего обесточились подстанции, которые питают бытовых потребителей и местную промышленность в  Кривом Роге. В течение получаса всех абонентов запитали по основной схеме, сообщили в ведомстве. 

"Система сбалансирована. Применение стабилизационных графиков отключений не предвидится", - отметили в Минэнерго. 

Импорт и экспорт 

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4914 МВ*ч, также предполагается экспорт - 230 МВ*ч, указали в Минэнерго. 

Дополнение 

3 февраля УНН также сообщал, что из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика
dneprДнепр
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
krivoi-rogКривой Рог
polshaПольша
Україна через профіцит знову передавала надлишки електроенергії Польщі - Міненерго
Due to the surplus, Ukraine again transferred surplus electricity to Poland - Ministry of Energy
Новости по теме

Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Из-за избытка электроэнергии в энергосистеме Украины часть ее экспортировалась в Польшу, а также планируется экспорт в Молдову.

Экономика •   •  18503 просмотра
Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

В Киеве Ford Mustang влетел в машину на встречной: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Автомобиль Ford Mustang выехал на полосу встречного движения в Оболонском районе Киева и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего пять человек, включая ребенка, были госпитализированы с различными травмами.

Криминал и ЧП •   •  16689 просмотра
В Киеве Ford Mustang влетел в машину на встречной: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский

Наземная война в Украине зашла в тупик из-за задержек с поставками оборудования от западных партнеров, заявляет президент Зеленский.

Война •   •  22784 просмотра
Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский

Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах

Количество погибших от лесных пожаров, которые бушуют в Чили, возросло до 112, а 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новости Мира •   •  19596 просмотра
Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах

Грэмми 2024: кто получил награды

Альбом Тейлор Свифт "Midnights" стал альбомом года, а Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню "Flowers", которая на церемонии вручения премии "Грэмми" получила звание "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

Культура •   •  14151 просмотра
Грэмми 2024: кто получил награды

Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем

Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.

Технологии •   •  14243 просмотра
Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем

Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины

Финский завод по производству боеприпасов в этом году увеличит производство артиллерийских снарядов в пять раз из-за высокого спроса на них со стороны украинской армии, которая защищается от российского вторжения.

Война •   •  17078 просмотра
Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины

Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами

Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области с помощью 27 беспилотников и артиллерии, осуществив 144 обстрела, но не вызвав жертв.

Война •   •  16882 просмотра
Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами

Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters

Франция вызывает посла россии, чтобы осудить удар российского беспилотника в Украине, в результате которого погибли двое французских гуманитарных работников, а также распространение российской дезинформации.

Война •   •  17660 просмотра
Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters

Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.

Война •   •  18348 просмотра
Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский