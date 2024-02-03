Україна через профіцит передала надлишки електрики Польщі, сьогодні експорт до Молдови - Міненерго

ukenru
29 березня, 19:41 • 46656 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101538 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117479 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118835 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234993 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157547 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148167 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133728 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34314 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26468 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22222 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21725 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17369 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234986 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386466 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441427 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449747 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117481 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131014 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125188 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99232 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108180 перегляди
Актуальне
Україна через профіцит передала надлишки електрики Польщі, сьогодні експорт до Молдови - Міненерго

Україна через профіцит передала надлишки електрики Польщі, сьогодні експорт до Молдови - Міненерго

Київ • УНН

 • 31306 перегляди

Через профіцит електроенергії в Україні було здійснено експорт електроенергії до Польщі, а на сьогодні заплановано експорт до Молдови, хоча атаки на енергетичні об'єкти спричинили перебої в постачанні.

Через профіцит електроенергії в енергосистемі України 2 лютого надлишки передавалися до енергосистеми Польщі, на поточну добу планується експорт електроенергії до Молдови. Нічна атака, яка зачепила електропостачання у Кривому Розі, стала третьою на енергооб'єкти Дніпропетровщини за останній тиждень. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Учора вдень в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. Надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 11:00 до 15:00 ) сумарною величиною постачання 1600 МВт-год", - ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.

У короткострокові ремонти, як вказано, вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.

Наслідки обстрілів і знеструмлення

"Внаслідок атаки ворожих дронів на підстанції НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області стався вибух - на території виявлено уламки БПЛА. Після повторної атаки на станції виникла пожежа, частково відключилось обладнання. Станом на ранок пожежу локалізовано", - повідомили у Міненерго.

"Також внаслідок нічних обстрілів було частково знеструмлено обладнання ТЕС. Знеструмлювалися споживачі", - ідеться у повідомленні відомства.

Енергетики, як вказано, працюють над відновленням електропостачання.

"Однак, враховуючи, що за останній тиждень ворог втретє атакує енергооб’єкти Дніпропетровщини, у Кривому Розі для стабілізації ситуації та проведення відновлювальних робіт енергетики змушені застосовувати графіки аварійних відключень споживачів", - сказано у повідомленні.

Вночі, як зазначається, були збої у роботі обладнання керування на підстанції 220 кВ у Миколаївській області (без наслідків у роботі підстанції). Обставини з'ясовуються.

Внаслідок обстрілу стався обрив проводів на опорах на Чернігівщині, були знеструмлення в одному населеному пункті, усіх споживачів підключено до електропостачання.

З технічних причин відключались лінії 110 кВ на Одещині, знеструмились побутові споживачі у двох населених пунктах, усіх заживлено.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 9979 МВт*год, також передбачається експорт до Молдови - 810 МВт-год.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dniproДніпро
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
kryvyi-rihКривий Ріг
chernihivЧернігів
mykolaivМиколаїв
odesaОдеса
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92