Україна через профіцит передала надлишки електрики Польщі, сьогодні експорт до Молдови - Міненерго
Київ • УНН
Через профіцит електроенергії в Україні було здійснено експорт електроенергії до Польщі, а на сьогодні заплановано експорт до Молдови, хоча атаки на енергетичні об'єкти спричинили перебої в постачанні.
Через профіцит електроенергії в енергосистемі України 2 лютого надлишки передавалися до енергосистеми Польщі, на поточну добу планується експорт електроенергії до Молдови. Нічна атака, яка зачепила електропостачання у Кривому Розі, стала третьою на енергооб'єкти Дніпропетровщини за останній тиждень. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
"Учора вдень в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. Надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 11:00 до 15:00 ) сумарною величиною постачання 1600 МВт-год", - ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.
У короткострокові ремонти, як вказано, вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.
Наслідки обстрілів і знеструмлення
"Внаслідок атаки ворожих дронів на підстанції НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області стався вибух - на території виявлено уламки БПЛА. Після повторної атаки на станції виникла пожежа, частково відключилось обладнання. Станом на ранок пожежу локалізовано", - повідомили у Міненерго.
"Також внаслідок нічних обстрілів було частково знеструмлено обладнання ТЕС. Знеструмлювалися споживачі", - ідеться у повідомленні відомства.
Енергетики, як вказано, працюють над відновленням електропостачання.
"Однак, враховуючи, що за останній тиждень ворог втретє атакує енергооб’єкти Дніпропетровщини, у Кривому Розі для стабілізації ситуації та проведення відновлювальних робіт енергетики змушені застосовувати графіки аварійних відключень споживачів", - сказано у повідомленні.
Вночі, як зазначається, були збої у роботі обладнання керування на підстанції 220 кВ у Миколаївській області (без наслідків у роботі підстанції). Обставини з'ясовуються.
Внаслідок обстрілу стався обрив проводів на опорах на Чернігівщині, були знеструмлення в одному населеному пункті, усіх споживачів підключено до електропостачання.
З технічних причин відключались лінії 110 кВ на Одещині, знеструмились побутові споживачі у двох населених пунктах, усіх заживлено.
Імпорт/експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 9979 МВт*год, також передбачається експорт до Молдови - 810 МВт-год.