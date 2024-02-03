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Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго

Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 12:00  •  7844 просмотра

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Из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу, а на сегодня запланирован экспорт в Молдову, хотя атаки на энергетические объекты вызвали перебои в поставках.

Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 2 февраля излишки передавались в энергосистему Польши, на текущие сутки планируется экспорт электроэнергии в Молдову. Ночная атака, затронувшая электроснабжение в Кривом Роге, стала третьей на энергообъекты Днепропетровской области за последнюю неделю. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. Излишки передавались в энергосистему Польши (с 11:00 до 15:00) суммарной величиной поставки 1600 МВт-ч", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

В краткосрочные ремонты, как указано, вышло два блока ТЭС и один блок ТЭЦ, при этом после окончания аварийных работ к сети подключены блок и корпус теплоэлектростанций. В резерве 6 единиц тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости.

Последствия обстрелов и обесточивания

"В результате атаки вражеских дронов на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области произошел взрыв - на территории обнаружены обломки БПЛА. После повторной атаки на станции возник пожар, частично отключилось оборудование. По состоянию на утро пожар локализован", - сообщили в Минэнерго.

"Также в результате ночных обстрелов было частично обесточено оборудование ТЭС. Обесточены потребители", - говорится в сообщении ведомства.

Энергетики, как указано, работают над восстановлением электроснабжения.

"Однако, учитывая, что за последнюю неделю враг в третий раз атакует энергообъекты Днепропетровской области, в Кривом Роге для стабилизации ситуации и проведения восстановительных работ энергетики вынуждены применять графики аварийных отключений потребителей", - сказано в сообщении.

Ночью, как отмечается, были сбои в работе оборудования управления на подстанции 220 кВ в Николаевской области (без последствий в работе подстанции). Обстоятельства выясняются.

В результате обстрела произошел обрыв проводов на опорах в Черниговской области, были обесточены в одном населенном пункте, все потребители подключены к электроснабжению.

По техническим причинам отключались линии 110 кВ в Одесской области, обесточились бытовые потребители в двух населенных пунктах, все запитаны.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 9979 МВт-ч, также предполагается экспорт в Молдову - 810 МВт-ч.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Україна через профіцит передала надлишки електрики Польщі, сьогодні експорт до Молдови - Міненерго
Ukraine has transferred surplus electricity to Poland, exports to Moldova today - Energy Ministry
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Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго

Из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу, а на сегодня запланирован экспорт в Молдову, хотя атаки на энергетические объекты вызвали перебои в поставках.

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