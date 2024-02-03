Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу, а на сегодня запланирован экспорт в Молдову, хотя атаки на энергетические объекты вызвали перебои в поставках.
Из-за профицита электроэнергии в энергосистеме Украины 2 февраля излишки передавались в энергосистему Польши, на текущие сутки планируется экспорт электроэнергии в Молдову. Ночная атака, затронувшая электроснабжение в Кривом Роге, стала третьей на энергообъекты Днепропетровской области за последнюю неделю. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. Излишки передавались в энергосистему Польши (с 11:00 до 15:00) суммарной величиной поставки 1600 МВт-ч", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.
В краткосрочные ремонты, как указано, вышло два блока ТЭС и один блок ТЭЦ, при этом после окончания аварийных работ к сети подключены блок и корпус теплоэлектростанций. В резерве 6 единиц тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости.
Последствия обстрелов и обесточивания
"В результате атаки вражеских дронов на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области произошел взрыв - на территории обнаружены обломки БПЛА. После повторной атаки на станции возник пожар, частично отключилось оборудование. По состоянию на утро пожар локализован", - сообщили в Минэнерго.
"Также в результате ночных обстрелов было частично обесточено оборудование ТЭС. Обесточены потребители", - говорится в сообщении ведомства.
Энергетики, как указано, работают над восстановлением электроснабжения.
"Однако, учитывая, что за последнюю неделю враг в третий раз атакует энергообъекты Днепропетровской области, в Кривом Роге для стабилизации ситуации и проведения восстановительных работ энергетики вынуждены применять графики аварийных отключений потребителей", - сказано в сообщении.
Ночью, как отмечается, были сбои в работе оборудования управления на подстанции 220 кВ в Николаевской области (без последствий в работе подстанции). Обстоятельства выясняются.
В результате обстрела произошел обрыв проводов на опорах в Черниговской области, были обесточены в одном населенном пункте, все потребители подключены к электроснабжению.
По техническим причинам отключались линии 110 кВ в Одесской области, обесточились бытовые потребители в двух населенных пунктах, все запитаны.
Импорт/экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 9979 МВт-ч, также предполагается экспорт в Молдову - 810 МВт-ч.
Украина из-за профицита передала излишки электричества Польше, сегодня экспорт в Молдову - Минэнерго
Из-за профицита электроэнергии в Украине был осуществлен экспорт электроэнергии в Польшу, а на сегодня запланирован экспорт в Молдову, хотя атаки на энергетические объекты вызвали перебои в поставках.
В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА
Электроснабжение большинства домов и объектов критической инфраструктуры в Кривом Роге было восстановлено после ночной атаки беспилотниками, но более 1 300 домов остаются без тепла.
Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА
Российские удары повредили заполненное зернохранилище в Полтавской области, уничтожив часть хранившегося урожая.
В Кривом Роге из-за ночной атаки рф до сих пор без света 2,5 тыс. домов, графики отключений могут коснуться 35 тысяч домов - Минэнерго
Из-за атаки вражеских беспилотников в Кривом Роге до сих пор обесточены 2 500 домохозяйств, а для стабилизации ситуации введены аварийные графики, которые могут ограничить электроснабжение до 35 000 домов.
Трагическое ДТП в Ровенской области оставило без родителей 13 детей - ОВА
В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ровенской области Украины погибли четверо родителей, а 13 детей остались сиротами.
Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник
Источник указывает, что пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ.
Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили
Комментарии президента Польши Анджея Дуды относительно того, вернет ли Украина Крым, вызвали реакцию со стороны посла Украины.
Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США
16 человек погибли и 25 получили ранения в результате авиаударов США по проиранским целям в Ираке, по данным офиса премьер-министра Ирака.
В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА
Жители временно оккупированного города Бердянск Запорожской области Украины сообщили, что в течение получаса слышали глухие взрывы за городом.
Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей
Полиция идентифицировала двух мальчиков, 7 и 14 лет, которые погибли в результате российских ракетных ударов 6 января в Покровском районе Донецкой области Украины.