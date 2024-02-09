Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется. В краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС, в то же время после аварийных ремонтов к работе возвращены 3 единицы генерирующего оборудования. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после длительного ремонта к сети подключен блок ТЭЦ. Он добавит в энергосистему 250 МВт дополнительной мощности, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС, в то же время после аварийных ремонтов к работе возвращены 3 единицы генерирующего оборудования. В резерве семь блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

Киеве полностью восстановлено теплоснабжение после обстрела 7 февраля. В результате боевых действий повреждены распределительные газопроводы в Купянском районе Харьковской области. Без газоснабжения осталось более 20 абонентов.

В г. Никополь из-за обстрелов поврежден распределительный газопровод, есть отключенные потребители.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,59 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 7896 МВт-ч. Также предполагается экспорт - 1318 МВт-ч (в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову).

Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго