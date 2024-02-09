Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны
Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.
Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах
Открытие отделения интервенционной радиологии в Дунайской областной больнице в Одесской области позволяет оказывать современную помощь при инфарктах и инсультах с помощью новой современной ангиографической системы, несмотря на войну.
"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти
Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что президент россии, которая развязала войну против Украины, владимир путин не намерен сдаваться.
Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов
По словам секретаря СНБО, на борту разбитого российского самолета не было украинских пленных.
россияне пытаются реализовать план по окружению Авдеевки и отрезать от города коксохим - Барабаш
российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку с юга и севера, продолжая лобовые атаки в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы отрезать его от города, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации.
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.
Воздушные силы предупредили о вероятных пусках ракет из Ту-95
Воздушные силы Украины предупредили, что российские бомбардировщики Ту-95 маневрировали вблизи линий запуска ракет.
Атака клонов: новую команду Минобороны критикуют псевдоэксперты, которых связывают с Медведчуком и другими пророссийскими политиками
Новая команда министерства обороны и "Государственного оператора тыла" сталкивается с критикой со стороны псевдоэкспертов, связанных с пророссийскими политиками, такими как Медведчук, за их первые тендеры на поставку продовольствия в армию.
В США судьи поставили под сомнение исключение Трампа из выборов
Верховный суд США, похоже, откажется лишать Дональда Трампа права баллотироваться в президенты в 2024 году из-за его участия в беспорядках в Капитолии 6 января, ставя под сомнение то, что штаты или Конгресс имеют полномочия устанавливать такие стандарты.