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Нікопольська РВА спростувала фейк про нібито підкоп росіян під висохлим Каховським водосховищем

Нікопольська РВА спростувала фейк про нібито підкоп росіян під висохлим Каховським водосховищем

Київ • УНН

 • 28663 перегляди

Голова Нікопольської районної військової адміністрації спростував заяви про те, що росіяни побудували тунель під висохлим Каховським водосховищем, а також про те, що диверсійна група проникла в регіон і вбила заступника мера Нікополя.

Влада Дніпропетровщини спростувала інформацію щодо ймовірного підкопу росіян на Нікопольщині через який нібито у регіон потрапила диверсійна група окупантів. Про це пише УНН з посиланням на очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Деталі 

За його словами, загибель заступника Нікопольського міського голови, Віталія Юрійовича Журавльова сколихнула хвилю сумнівних "новин".

Щодо заяви, що це російська ДРГ, Євтушенко наголосив, що досі немає жодних доказів на підтвердження цієї версії. 

Окрім того, він спростував інформацію про те, що росіяни нібито побудували тунель (підкоп) між берегами під висохлим Каховським водосховищем.

Насправді, водосховище не є висохлим, а побудова тунелю довжиною 4.6 кілометри (саме такою є мінімальна відстань між берегами колишнього водосховища) ТАЄМНО від представників Сил оборони України неможлива. Жодних інженерних робіт, техніки, працівників в кількості достатній для побудови такого тунелю не фіксується

- наголосив Євтушенко.

Доповнення 

Очільник Дніпропетровської обласної ради теж наголосив, що заяви про ймовірний підкоп росіян  під висохлим Каховським водосховищем - фейк. 

Завжди довіряйте лише офіційним джерелам інформації і дотримуйтеся інформаційної гігієни.

- підкреслив Лукашук.
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Контекст 

Сьогодні вдень, на тлі загибелі заступника Нікопольського міського голови, Віталія Юрійовича Журавльова, у мережі з'явилась інформація, що це робота російської ДРГ.

Мовляв, окупанти потрапили до міста через систему інженерних споруд у районі висохлого Каховського водосховища.

Нагадаємо

Нікопольська міська рада підтвердила смерть заступника міського голови Віталія Журавльова після того, як невідомі розстріляли автомобіль в Нікополі.

Нікопольська РВА спростувала фейки про нібито підкоп росіян під висохлим Каховським водосховищем

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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