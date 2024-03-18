Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС

Российские войска сегодня утром атаковали Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар на автозаправочной станции, спасатели его уже потушили, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Никополь. В результате вражеского удара возникло возгорание на территории АЗС", - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что горит газовая колонка и существует угроза распространения пожара.

Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, указали в ГСЧС.

Атака рф на Кривой Рог: в ГСЧС показали последствия