Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-bolgariyaНикополь, Болгария
Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  61267 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  82756 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  105305 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  180636 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188252 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186276 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169830 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117591 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129475 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121738 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Публикации

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15 марта 2024, 12:36  •  240919 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  329829 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  359808 просмотра
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  377378 просмотра

Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС

Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар на автозаправочной станции, который спасатели потушили, без жертв.

Война •   •  17308 просмотра
Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС

Шмыгаль выделил 5 секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС

Украина стремится утвердить себя как будущего члена ЕС в сферах обороны, энергетики, сельского хозяйства, сырья и цифровых технологий.

Экономика •   •  17370 просмотра
Шмыгаль выделил 5 секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС

Почти полутора тысячи оккупантов: Легион "Свобода россии" назвал потери рф в боях в белгородской и курской областях

Легион "Свобода россии" утверждает, что во время ограниченной военной операции в курской и белгородской областях захватил в плен 27 российских солдат и нанес большие потери российским войскам, включая 613 убитых, 829 раненых и уничтожение военной техники.

Война •   •  15422 просмотра
Почти полутора тысячи оккупантов: Легион "Свобода россии" назвал потери рф в боях в белгородской и курской областях

В Киев прибыл сенатор США Линдси Грэм

Сенатор США Линдси Грэм прибыл сегодня в Киев, чтобы поддержать Киев в противостоянии российской агрессии.

Война •   •  19155 просмотра
В Киев прибыл сенатор США Линдси Грэм

СБУ: задержана агент фсб за разведку позиций украинской ПВО вблизи Авдеевки

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, которая пыталась собрать разведывательные данные о позициях украинской противовоздушной обороны вблизи Авдеевки Донецкой области, чтобы помочь российским войскам обойти украинские средства ПВО.

Война •   •  17529 просмотра
СБУ: задержана агент фсб за разведку позиций украинской ПВО вблизи Авдеевки

Законопроект о мобилизации: в Раде хотят перекрыть лазейку для некоторых уклонистов

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности планирует закрыть лазейку в законопроекте о мобилизации, которая позволяла нескольким лицам регистрироваться как опекуны одного человека с инвалидностью, чтобы уклониться от призыва.

Общество •   •  17016 просмотра
Законопроект о мобилизации: в Раде хотят перекрыть лазейку для некоторых уклонистов

Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на закупку дронов

Украинское правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен на закупку беспилотников для усиления обороноспособности страны против российской агрессии.

Война •   •  17442 просмотра
Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на закупку дронов

Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских

Восемь человек, по утверждению представителя афганского Талибана, погибли в результате пакистанских авиаударов по приграничным районам в восточных провинциях Хост и Пактика на востоке Афганистана.

Новости Мира •   •  12661 просмотра
Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских

На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов

Более 20 чрезвычайно опасных военных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, взрывчатка, ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, обнаружили и обезвредили пиротехники на прошлой неделе в 4-х районах Сумской области.

Война •   •  14744 просмотра
На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов

Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз на начало недели

В следующие три дня в Украине ожидается влажная погода, на дорогах гололедица, в западных областях туман, температура воздуха будет колебаться от 4° тепла до 12° мороза.

Общество •   •  11993 просмотра
Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз на начало недели