Атака рф на Кривой Рог: в ГСЧС показали последствия

Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти

Бывший президент Трамп заявил, что договорится с россией о сделке, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение в Украину, утверждая, что путин не решился бы напасть, если бы Трамп был президентом, в то же время критикуя союзников по НАТО за то, что они не платят свою справедливую долю.