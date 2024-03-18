В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА

В Днепропетровской области поздно вечером 17 марта противовоздушная оборона сбила 2 вражеских ударных дрона типа Shahed в Криворожском районе, обломки упали в Кривом Роге на пятиэтажку и вызвали пожар, никто не пострадал. Российские войска обстреляли также Никопольский район, повредив здания и инфраструктуру. Об этом сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Поздно вечером защитники неба сбили 2 шахеды в Криворожском районе. В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели укротили. Повреждена крыша. Впрочем, сами квартиры целы. Никто не пострадал - написал Лысак в Telegram.

Детали

По его словам, взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди же уже дома.

Лысак также сообщил, что трижды агрессор обстреливал Никопольщину. Из артиллерии целился по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

"Разрушен частный дом. Изувечены 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет", - сообщил он.

Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"