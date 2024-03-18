Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 17 из 22 вражеских БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 18 марта 2024 года российские силы совершили атаку на территорию Украины, используя 5 зенитных управляемых ракет систем С-300/С-400 по Харьковской области, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумской области.

Дополнительно, для атаки оккупантами были использованы 22 ударных беспилотных летательных аппарата типа "Shahed".

В результате военных действий было сбито 17 "Shahed" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской и Ровенской областей.

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 95 залповых обстрелов